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Чемпионат Аргентины. Лига професьональ

​Ванда Нара может потерять миллионы долларов из-за маркетинговой ошибки

05 Мая 2024 • 02:51 Комментировать

Скандальная супруга Мауро Икарди, Ванда Нара, может по причине своей невнимательности и где-то заносчивости лишиться миллионов долларов. Всё дело в том, что пару лет назад она решила заработать в мире косметики и основала свой бренд - Wanda Cosmetics.

Но оказалось, сообщает pronto.com.ar, что эта марка уже занята. Зарегистрировавший её человек предупредил Ванду о возможных последствиях, но та не обратила на это внимания и за два года ничего не сделала.

И вот сейчас на неё подали в суд, и шансы, что она его проиграет, очень велики. Так, по крайней мере, считают в Аргентине, где эта ситуация вызвала большой резонанс.


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Евро-Футбол.Ру,
Ванда Нара
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