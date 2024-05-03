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Чемпионат Аргентины. Лига професьональ

​Напиток от Месси поступит в продажу уже в июне

03 Мая 2024 • 03:30 Комментировать

Аргентинский нападающий Лионель Месси готовится запустить собственный напиток, он, как мы уже сообщали, даже побывал на фабрике, где полным ходом идёт подготовка к запуску производства новой водички.

Уже известна дата, когда будет запущен новый напиток - 14 июня, за десять дней до очередного, 37-го дня рождения великого аргентинца. Подробности в виде названия или цены будущего продукта пока что не сообщаются.

Напомним, что сейчас Месси выступает в Соединённых Штатах Америки в составе «Интер Майами», он перебрался в этот клуб в прошлом году после двух не очень радостных сезонов в «ПСЖ».


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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси
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