​Напиток от Месси поступит в продажу уже в июне

Аргентинский нападающий Лионель Месси готовится запустить собственный напиток, он, как мы уже сообщали, даже побывал на фабрике, где полным ходом идёт подготовка к запуску производства новой водички.

Уже известна дата, когда будет запущен новый напиток - 14 июня, за десять дней до очередного, 37-го дня рождения великого аргентинца. Подробности в виде названия или цены будущего продукта пока что не сообщаются.

Напомним, что сейчас Месси выступает в Соединённых Штатах Америки в составе «Интер Майами», он перебрался в этот клуб в прошлом году после двух не очень радостных сезонов в «ПСЖ».