Марадона мог умереть неестественной смертью

25 ноября 2020 года футбольный мир шокировала новость о смерти легендарного Диего Марадоны. Аргентинец ушёл из жизни в возрасте 60 лет…

Как стало известно The Sun, медицинское заключение допускает, что смерть Марадоны могла быть вызвана неким «токсичным веществом». При этом отмечается, что аргентинец в течение долгих лет страдал от наркотической зависимости.

Стоит сказать, что восемь врачей и медсестёр, которые ухаживали за Марадоной в его последние часы жизни, находятся под следствием. Им грозит длительное тюремное заключение – на 25 лет.

«Причин могло быть две: одна естественная, другая – употребление токсичного вещества», - сказал адвокат одного из врачей.