Агуэро: «Я хочу вернуться на поле»

Аргентинский экс-форвард «Барселоны» Серхио Агуэро ответил на вопрос, хотел бы он возобновить карьеру в игрока в «Индепендьенте».

Напомним, в 2021 году Агуэро пришлось завершить карьеру из-за проблем с сердцем.

— Конечно, я хочу вернуться на поле, но я не хочу, чтобы люди переживали из-за меня. Для начала мне нужно поправить здоровье и провести несколько турниров. Дальше я буду думать, какое решение принять, — приводит слова Агуэро TyC Sports.

Последней командой Агуэро была «Барселона». В составе «сине-гранатовых» форвард появился на поле в пяти играх и отметился одним забитым мячом.

Стоит сказать, что ранее Агуэро выступал за «Манчестер Сити», «Атлетико» Мадрид и «Индепендьенте».