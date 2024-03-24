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Агуэро: «Я хочу вернуться на поле»

24 Марта 2024 • 16:26 Комментировать
Индепендьенте Авельянеда
...
Атлетико Тукуман
01.04 00:30

Аргентинский экс-форвард «Барселоны» Серхио Агуэро ответил на вопрос, хотел бы он возобновить карьеру в игрока в «Индепендьенте».

Напомним, в 2021 году Агуэро пришлось завершить карьеру из-за проблем с сердцем.

— Конечно, я хочу вернуться на поле, но я не хочу, чтобы люди переживали из-за меня. Для начала мне нужно поправить здоровье и провести несколько турниров. Дальше я буду думать, какое решение принять, — приводит слова Агуэро TyC Sports.

Последней командой Агуэро была «Барселона». В составе «сине-гранатовых» форвард появился на поле в пяти играх и отметился одним забитым мячом.

Стоит сказать, что ранее Агуэро выступал за «Манчестер Сити», «Атлетико» Мадрид и «Индепендьенте».

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Евро-Футбол.Ру,
Серхио Агуэро Индепедьенте Авельянеда

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