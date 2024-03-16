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​Освальдо угодил в депрессию из-за алкоголя и наркотиков

16 Марта 2024 • 02:36 Комментировать

Бывший аргентинский нападающий Пабло Освальдо, в 2020 году завершивший карьеру, теперь столкнулся с проблемами психологического характера. Он опубликовал в своих социмальных сетях десятиминутное видео, в котором поведал о своих текущих проблемах:

- Я должен кое-что рассказать о своей жизни. Я прохожу через сложные времена. Мою жизнь разрушают наркотики и алкоголь. Сейчас я прохожу курс лечения у психиатра. Живу в своем доме и не выхожу на улицу.  Я был игроком, и я был совсем другим человеком тогда, - поведал свою грустную историю Освальдо.

В прошлом аргентинский игрок поиграл за такие клубы, как «Рома», «Ювентус», «Интер» и «Порту».


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Пабло Освальдо
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