​Тевес проиграл дерби в Аргентине

Неудача для Карлоса Тевеса в Аргентине - его клуб, «Индепендьенте», проиграл дерби города Авельянеды, уступив с минимальным счетом «Расингу». Знаменитый наставник, в прошлом долго игравший в Европе, не скрывал своего разочарования действиями игроков.

- Мы не находили пространство. И вообще, играли плохо. Я займусь этим. Мы не прессинговали соперника и со стороны команда казалась уставшей и неадекватной, - заявил после игры Тевес.

Стоит заметить, что болельщики клуба также не скрывали своего разочарования Тевесом, один из них написал, что он «не тот блестящий стратег, как мы думали».