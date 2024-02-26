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Чемпионат Аргентины. Лига професьональ

​Тевес проиграл дерби в Аргентине

26 Февраля 2024 • 06:15 Комментировать

Неудача для Карлоса Тевеса в Аргентине - его клуб, «Индепендьенте», проиграл дерби города Авельянеды, уступив с минимальным счетом «Расингу». Знаменитый наставник, в прошлом долго игравший в Европе, не скрывал своего разочарования действиями игроков.

- Мы не находили пространство. И вообще, играли плохо. Я займусь этим. Мы не прессинговали соперника и со стороны команда казалась уставшей и неадекватной, - заявил после игры Тевес.

Стоит заметить, что болельщики клуба также не скрывали своего разочарования Тевесом, один из них написал, что он «не тот блестящий стратег, как мы думали».


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Евро-Футбол.Ру,
Индепендьенте Карлос Тевес
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