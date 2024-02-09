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«Интер Майами» купит для Месси аргентинского полузащитника

09 Февраля 2024 • 08:30 Комментировать

Руководство «Интер Майами» намерено усилить команду аргентинским полузащитником Федерико Редондо, ныне выступающим за «Архентинос Хуниорс». Об этом рапортует CLMerlo.

Как стало известно источнику, американский клуб готовит предложение в размере восьми миллионов евро. Эта сумма должна устроить аргентинскую сторону. Сделка будет оформлена в ближайшее время.

В минувшем сезоне 21-летний футболист принял участие в 45 поединках во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. В настоящий момент Редондо находится в расположении молодежной сборной Аргентины.

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