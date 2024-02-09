«Интер Майами» купит для Месси аргентинского полузащитника

Руководство «Интер Майами» намерено усилить команду аргентинским полузащитником Федерико Редондо, ныне выступающим за «Архентинос Хуниорс». Об этом рапортует CLMerlo.

Как стало известно источнику, американский клуб готовит предложение в размере восьми миллионов евро. Эта сумма должна устроить аргентинскую сторону. Сделка будет оформлена в ближайшее время.

В минувшем сезоне 21-летний футболист принял участие в 45 поединках во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. В настоящий момент Редондо находится в расположении молодежной сборной Аргентины.