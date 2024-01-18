​Лавесси подтвердил, что его проблемы начались из-за обмана

Бывший аргентинский футболист Эсекьель Лавесси пережил бурный новый год, угодив в психиатрическую лечебницу. Его сын опроверг слухи о том, что причина могла быть в передозировке запрещенных веществ, хотя это и не снимает все вопросы. Сам Лавесси-старший дал понять, что по нему сильно ударило мошенничество со стороны друга - он одолжил тому денег, однако друг не вернул.

- Эта проблема сильно беспокоила его. Речь идет о большой сумме денег, одолженной близкому человеку. Он до сих пор не может пережить это предательство, - цитирует аргентинские источники итальянское новостное агентство ITASportPress.