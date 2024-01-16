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Чемпионат Аргентины. Лига професьональ

Названа новая причина попадания Лавесси в психбольницу слухи

16 Января 2024 • 16:36 Комментировать

Экс-игрок аргентинской сборной Эсекьель Лавесси находится в психиатрической больнице.

Ранее появилась информация, что бывший футболист попал в больницу из-за употребления запрещенных веществ.

Как утверждает Diario Sport, причина попадания Лавесси в больницу — нервный срыв из-за предательства со стороны близкого друга. Сообщается, что Лавесси дал в долг другу серьезную денежную сумму, но его товарищ решил не возвращать деньги. Кроме того, неназванный человек предал Лавесси, однако подробности данного поступка неизвестны.

Последним клубом 38-летнего Лавесси был китайский «Хэбэй Чайна», за который он играл с 2016 по 2020 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Эсекьель Лавесси
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