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Чемпионат Аргентины. Лига професьональ

​В родном городе Скалони появилась улица его имени

11 Января 2024 • 05:08 Комментировать

Заслуги наставника аргентинской сборной, в 2022 году выигравшей чемпионат мира, Лионеля Скалони, отмечены приличествующим образом в его родном городе Санта-Фе. Причем церемония переименования улицы прошла в торжественной обстановке, с приглашением самого Скалони, который без устали раздавал автографы и делал «селфи» с желающими. Таким образом, мэр Санта-Фе Даниэль Куакуарини сдержал свое слово, данное «Эль-Гринго» (так прозвали Скалони на родине) через три дня после триумфа в Катаре - 21 декабря 2022 года.

Напомним, что Скалони тренирует сборную Аргентины с 2018 года.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Лионель Скалони
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