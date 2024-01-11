​В родном городе Скалони появилась улица его имени

Заслуги наставника аргентинской сборной, в 2022 году выигравшей чемпионат мира, Лионеля Скалони, отмечены приличествующим образом в его родном городе Санта-Фе. Причем церемония переименования улицы прошла в торжественной обстановке, с приглашением самого Скалони, который без устали раздавал автографы и делал «селфи» с желающими. Таким образом, мэр Санта-Фе Даниэль Куакуарини сдержал свое слово, данное «Эль-Гринго» (так прозвали Скалони на родине) через три дня после триумфа в Катаре - 21 декабря 2022 года.

Напомним, что Скалони тренирует сборную Аргентины с 2018 года.