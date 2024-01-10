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​Сын Лавесси опроверг слухи о передозировке

10 Января 2024 • 19:03 Комментировать

Бывший аргентинский футболист Эсекьель Лавесси переживает непростые времена - сперва его пырнули ножом, а сейчас, по информации издания Marca, он угодил в психиатрическую больницу из-за «передоза» - излишне большого количества употребленных психотропов. Однако эту информацию опроверг сын Лавесси - Томас.

- Он в порядке, он лечится. Я опровергаю все эти выдуманные слухи про передозировку и прочее. Это неправда, - цитирует слова Лавесси-младшего итальянское новостное агентство ITASportPress.

В прошлом Лавесси выступал за такие клубы, как итальянский «Наполи» и французский «ПСЖ», он закончил карьеру в 2019 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Эсекьель Лавесси
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