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Чемпионат Аргентины. Лига професьональ

Сантьяго Хименес сделал свой выбор сборной

06 Января 2024 • 20:42 Комментировать

Родившийся в Аргентине нападающий «Фейеноорда» Сантьяго Хименес сделал свой выбор - он решил выступать за сборную Мексики. Объясняя это решение, Хименес много говорил о Лионеле Месси, резюмировав, что хочет сыграть не с ним, а против него - против лучшего игрока в мире, коим он считает Лионеля.

- Я счастлив сделанным выбором. Моя семья пыталась убедить меня, чтобы я выступал за Аргентину, но сердце подсказывало мне другой выбор. Я люблю Месси, но выбор сделал не из этого чувства. Он - настоящий зверь, лучший игрок в истории, но лучше сыграть против него, - цитирует слова Хименеса итальянское новостное агентство ITASportPress.


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Сборная Мексики Сантьяго Хименес
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