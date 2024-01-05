​Сын Месси поразил эффектным жонглированием мяча

В Европе все чаще и чаще обсуждают будущего Месси - игру его сына, Матео Месси. Паренек, которому восемь лет, демонстрирует потрясающее владение мячом - когда он получает его в свои ноги, то гены, что называются, видны «изо всех щелей». Большую популярность получил ролик, в котором Матео устроил эффектную перепасовку с партнером по команде, филигранно удерживая мяч в воздухе.

Напомним, что Матео - второй ребенок в семье Лионеля, он родился 11 сентября 2015 года - через три месяца после того, как Месси в последний (пока что?) раз в своей карьере выиграл Лигу чемпионов.