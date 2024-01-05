Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Аргентины. Лига професьональ

​Сын Месси поразил эффектным жонглированием мяча

05 Января 2024 • 01:11 Комментировать

В Европе все чаще и чаще обсуждают будущего Месси - игру его сына, Матео Месси. Паренек, которому восемь лет, демонстрирует потрясающее владение мячом - когда он получает его в свои ноги, то гены, что называются, видны «изо всех щелей». Большую популярность получил ролик, в котором Матео устроил эффектную перепасовку с партнером по команде, филигранно удерживая мяч в воздухе.

Напомним, что Матео - второй ребенок в семье Лионеля, он родился 11 сентября 2015 года - через три месяца после того, как Месси в последний (пока что?) раз в своей карьере выиграл Лигу чемпионов.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Матео Месси
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Января
01:11 · Аргентина
​Сын Месси поразил эффектным жонглированием мяча
04 Января
22:10 · Португалия. Примейра-лига
Ди Мария решил вернуться в клуб своего детства
03 Января
09:19 · Аргентина
Рохо отказал на просьбу Месси
00:55 · Аргентина
​Лавесси покинул больницу после того, как его пырнули ножом
00:47 · Турция
Ванда Нара снова будоражит Икарди - опубликовала фото в купальнике из Дубаи
31 Декабря
09:01 · Россия. Премьер-лига
Барриос может уйти из «Зенита» - назван возможный клуб
08:28 · Аргентина
Банега решил сменить клуб
29 Декабря
10:21 · Испания. Ла Лига
«Гранада» нашла нового голкипера слухи
28 Декабря
14:39 · Англия. Премьер-лига
Агент подтвердил переход Эчеверри в «Манчестер Сити»
13:30 · Англия. Премьер-лига
​Известен срок контракта Эчеверри с «Манчестер Сити»
27 Декабря
22:55 · Аргентина
​Назван следующий клуб Рондона
15:41 · Англия. Премьер-лига
​Переход Эчеверри в «Манчестер Сити» может отложиться на год
12:07 · Испания. Ла Лига
Рондон может перейти в испанский клуб
08:45 · Аргентина
Месси уговаривает экс-игрока «Спартака» перейти в «Интер Майами» 2
04:01 · Аргентина
​Диего Мартинес станет тренером «Боки Хуниорс»
Все новости
Рекомендуем