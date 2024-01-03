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Чемпионат Аргентины. Лига професьональ

Рохо отказал на просьбу Месси

03 Января 2024 • 09:19 Комментировать

Бывший защитник московского «Спартака» Маркос Рохо отказался от предложения соотечественника Лионеля Месси перейти в американский клуб «Интер Майами».

Как информирует Mundo Deportivo, 33-летний футболист решил остаться в «Бока Хуниорс». Маркос хочет полностью отработать свой контракт с аргентинским грандом, который рассчитан до середины 2024 года.

Рохо является воспитанником «Эстудиантеса». За «Спартак» защитник выступал с 2010 по 2012 год. Также он поиграл в составе лиссабонского «Спортинга» и «Манчестер Юнайтед». За сборную Аргентины защитник провел 61 встречу и отметился тремя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Бока Хуниорс Маркос Рохо Интер Майами ещё теги
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