Рохо отказал на просьбу Месси

Бывший защитник московского «Спартака» Маркос Рохо отказался от предложения соотечественника Лионеля Месси перейти в американский клуб «Интер Майами».

Как информирует Mundo Deportivo, 33-летний футболист решил остаться в «Бока Хуниорс». Маркос хочет полностью отработать свой контракт с аргентинским грандом, который рассчитан до середины 2024 года.

Рохо является воспитанником «Эстудиантеса». За «Спартак» защитник выступал с 2010 по 2012 год. Также он поиграл в составе лиссабонского «Спортинга» и «Манчестер Юнайтед». За сборную Аргентины защитник провел 61 встречу и отметился тремя забитыми мячами.