​Лавесси покинул больницу после того, как его пырнули ножом

Хорошие новости из Аргентины - Эзекьель Лавесси, бывший футболист «ПСЖ», покинул госпиталь. Об этом стало известно из публикации «Эль танка» - его бывшего партнера по «Наполи» и аргентинской сборной, Хермана Дениса.

«Как приятно видеть этого супергероя!», написал в социальных сетях Херман, опубликовав соответствующее фото. Пожелаем им видеть друг друга почаще в 2024 году!

Напомним, что после «ПСЖ» Лавесси поиграл еще в китайском чемпионате, а в 2019 году завершил игровую карьеру. С 20017 по 2016 год защищал цвета аргентинской сборной, став в ее составе вице-чемпионом мира в 2014 году.