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Чемпионат Аргентины. Лига професьональ

Банега решил сменить клуб

31 Декабря 2023 • 08:28 Комментировать

35-летний аргентинский полузащитник Эвер Банега может вернуться на родину. По сообщениям инсайдера Николо Скиры, опытный хавбек близок к переходу в «Боку Хуниорс», воспитанником которой он является.

В настоящий момент Банега связан трудовыми обязательствами с клубом «Аль-Шабаб». Полузащитник провел в нынешнем сезоне 18 поединков, в которых записал на свой счет два забитых мяча и две голевые передачи.

В Европе Эвер известен по выступлениям за мадридский «Атлетико», «Валенсию», «Севилью» и миланский «Интер». В составе сборной Аргентины он провел 65 поединков и забил шесть голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Бока Хуниорс Эвер Банега
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