Банега решил сменить клуб

35-летний аргентинский полузащитник Эвер Банега может вернуться на родину. По сообщениям инсайдера Николо Скиры, опытный хавбек близок к переходу в «Боку Хуниорс», воспитанником которой он является.

В настоящий момент Банега связан трудовыми обязательствами с клубом «Аль-Шабаб». Полузащитник провел в нынешнем сезоне 18 поединков, в которых записал на свой счет два забитых мяча и две голевые передачи.

В Европе Эвер известен по выступлениям за мадридский «Атлетико», «Валенсию», «Севилью» и миланский «Интер». В составе сборной Аргентины он провел 65 поединков и забил шесть голов.