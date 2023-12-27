​Назван следующий клуб Рондона

Нападающий Саломон Рондон меняет клубную прописку. Как сообщает в социальных сетях журналист Сесар Луис Мерло, теперь венесуэльский футболист будет играть за мексиканский клуб «Пачука».

По данным журналиста, Рондон поставит подписи под трудовым соглашением с «Пачукой», которое будет рассчитано до конца 2025 календарного года.

Рондону сейчас 34 года. С января он представлял аргентинский «Ривер Плейт», из которого теперь уходит в связи с расторжением контракта.

Напомним, что ранее Саломон Рондон поиграл в России за казанский «Рубин», питерский «Зенит» и московский ЦСКА.