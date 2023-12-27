Месси уговаривает экс-игрока «Спартака» перейти в «Интер Майами»

Защитник «Боки Хуниорс» Маркос Рохо может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно. Согласно сообщениям журналистов Radio Continental, в подписании 33-летнего аргентинского игрока заинтересован «Интер Майами».

Главная звезда команды Лионель Месси лично ведет переговоры с бывшим футболистом московского «Спартака» и «Манчестер Юнайтед». Контракт Рохо с нынешним клубом рассчитан до конца 2025 года. Его рыночная стоимость оценивается в два миллиона евро.

В текущем сезоне опытный защитник провел 16 поединков, в которых записал на свой счет одну результативную передачу.