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​Диего Мартинес станет тренером «Боки Хуниорс»

27 Декабря 2023 • 04:01 Комментировать

Испанский наставник Диего Мартинес станет новым тренером аргентинского «Бока Хуниорс». Он сменит Хорхе Альмирона, который покинул клуб после неудачи в Кубке Либертадорес, где «Бока» проиграл в финале «Флуминенсе». Предыдущим рабочим местом Мартинеса был греческий «Олимпиакос» - и там он не очень преуспел.

- «Бока Хуниорс» и Диего Мартинес достигли соглашения. Мы работаем над последними формальностями, - цитирует пресс-релиз клуба итальянское новостное агентство ITASportPress.

Диего Мартинес начнет трудиться на своем новом рабочем месте со второго января, уточняет источник.

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Евро-Футбол.Ру,
Бока Хуниорс Диего Мартинес
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