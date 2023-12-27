​Диего Мартинес станет тренером «Боки Хуниорс»

Испанский наставник Диего Мартинес станет новым тренером аргентинского «Бока Хуниорс». Он сменит Хорхе Альмирона, который покинул клуб после неудачи в Кубке Либертадорес, где «Бока» проиграл в финале «Флуминенсе». Предыдущим рабочим местом Мартинеса был греческий «Олимпиакос» - и там он не очень преуспел.

- «Бока Хуниорс» и Диего Мартинес достигли соглашения. Мы работаем над последними формальностями, - цитирует пресс-релиз клуба итальянское новостное агентство ITASportPress.

Диего Мартинес начнет трудиться на своем новом рабочем месте со второго января, уточняет источник.