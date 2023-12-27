​Тевес рассказал, что принципиально не учил английский язык

Семь лет своей карьеры Карлос Тевес провел в Англии, он выступал как за «Манчестер Сити», так и за «Манчестер Юнайтед», но, несмотря на все это, не удосужился выучить английский язык. Причина в том, что Тевес, как уже выяснилось по печальной истории его дяди, не очень-то любит англичан - а точнее, совсем не любит.

- Я играл в Англии только ради работы, меня не интересовала английская культура, как и английский язык. Я не учил его, хотя мои дочери знают английский язык, - цитирует слова Тевеса итальянское новостное агентство ITASportPress.

Карлос Тевес закончил карьеру в 2021 году.