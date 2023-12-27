Тевес рассказал, как агрессия Англии против Аргентины повлияла на его мировоззрение

Бывший аргентинский футболист Карлос Тевес рассказал о том, как война Англии против Аргентины в 1982 году повлияла на его жизнь. По его словам, в этой войне за Фолклендские (Мальвинские) острова сильно пострадал его любимый дядя, который привил ему любовь к футболу и страстно болел за «Ривер Плейт»:

- Рассказы моего дяди сформировали мое мировоззрение. Он был болельщиком «Ривера», играл в резервной команде. И вот, прямо перед первым матчем за основной клуб, он был призван в армию и отправлен на войну. Он так и не сыграл за основной состав «Ривера», не исполнил свою мечту. Война разрушила его, он запил, и все было очень плохо. Все это очень повлияло на меня, - цитирует слова Тевеса итальянское новостное агентство ITASportPress.