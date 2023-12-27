​Дзанетти: «Не думаю, что у Скалони есть какая-то стратегия»

Наставник аргентинской сборной Лионель Скалони огорошил многих, объявив о намерении сменить работу в 2024 году. Многие считают его вариантом для большого европейского клуба, но Хавьер Дзанетти, бывший капитан сборной, уверен, что за словами Скалони нет какого-либо конкретного плана.

- Он сказал то, что думает, что у него было на уме в тот момент. Я не думаю, что за этим скрывается какой-нибудь план, - цитирует слова Дзанетти fcinter1908.it.

В 2022 году Скалони привел сборную Аргентины к победе на катарском чемпионате мира. Он тренирует национальную команду своей страны с 2018 года.