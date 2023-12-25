Рондон покидает «Ривер Плейт»

Экс-нападающий петербургского «Зенита» Саломон Рондон близок к расторжению сотрудничества с аргентинским «Ривер Плейт», об этом сообщили журналисты AS.

Как стало известно источнику, стороны решили разорвать трудовое соглашение по обоюдной договоренности. Причинами ухода Рондона являются семейные проблемы и плохая адаптация в Аргентине.

У нападающего уже есть несколько вариантов продолжения карьеры. В услугах Рондона заинтересованы клубы из США, Мексики, Турции и Бразилии.

В текущем сезоне Саломон провел 34 поединка, в которых записал на свой счет десять забитых мячей.