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Эчеверри: «Я не буду продлевать свой контракт с «Ривер Плейтом»

23 Декабря 2023 • 11:44 Комментировать

Нападающий «Ривер Плейта» Клаудио Эчеверри дал понять, что не собирается продлевать свой контракт, который истекает в декабре 2024 года. Напомним, за 17-летним аргентинцем активно следят многие европейские топ-клубы.

«Я не буду продлевать свой контракт с «Риве Плейтом». Я буду выступать за команду в следующие 6 месяцев. Затем мы посмотрим, что произойдёт», – сказал молодой футболист в интервью ESPN.

Издание Mundo Deportivo сообщает, что каталонская «Барселона» активно следит за ситуацией вокруг Эчеверри. Также известно, что нападающий интересен лондонскому «Челси» и «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Ривер Плейт Клаудио Эчеверри
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