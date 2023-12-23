Эчеверри: «Я не буду продлевать свой контракт с «Ривер Плейтом»

Нападающий «Ривер Плейта» Клаудио Эчеверри дал понять, что не собирается продлевать свой контракт, который истекает в декабре 2024 года. Напомним, за 17-летним аргентинцем активно следят многие европейские топ-клубы.

«Я не буду продлевать свой контракт с «Риве Плейтом». Я буду выступать за команду в следующие 6 месяцев. Затем мы посмотрим, что произойдёт», – сказал молодой футболист в интервью ESPN.

Издание Mundo Deportivo сообщает, что каталонская «Барселона» активно следит за ситуацией вокруг Эчеверри. Также известно, что нападающий интересен лондонскому «Челси» и «Манчестер Сити».