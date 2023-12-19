«Интер Майами» сыграет против первого клуба Месси

Американский клуб «Интер Майами» договорился о проведении товарищеской встречи с аргентинским «Ньюэллс Олд Бойз». Об этом сообщается на официальном сайте коллектива из Флориды.

Как стало известно, спарринг состоится 15 февраля в городе Майами. Напомним, что «Ньюэллс Олд Бойз» является первым клубом в карьере аргентинского нападающего Лионеля Месси. Он выступал за молодежку с 1994 по 2000 год, после чего перешел в каталонскую «Барселону».

Месси является футболистом «Интер Майами» с лета нынешнего года. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до конца 2025 года.