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«Интер Майами» сыграет против первого клуба Месси

19 Декабря 2023 • 08:15 Комментировать

Американский клуб «Интер Майами» договорился о проведении товарищеской встречи с аргентинским «Ньюэллс Олд Бойз». Об этом сообщается на официальном сайте коллектива из Флориды.

Как стало известно, спарринг состоится 15 февраля в городе Майами. Напомним, что «Ньюэллс Олд Бойз» является первым клубом в карьере аргентинского нападающего Лионеля Месси. Он выступал за молодежку с 1994 по 2000 год, после чего перешел в каталонскую «Барселону».

Месси является футболистом «Интер Майами» с лета нынешнего года. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до конца 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Ньюэллс Олд Бойз Интер Майами ещё теги
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