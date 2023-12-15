​Рики Альварес стал спортивным директором «Велес Сарфсилд»

Мы уже сообщали о том, что бывший полузащитник миланского «Интера» и генуэзской «Сампдории» Рики Альварес близок к работе в аргентинском клубе «Велес Сарсфилд». Теперь это подтвердилось официально - Альварес стал спортивным директором клуба, это официально подтвердила пресс-служба клуба.

Любопытно, что одним из первых решений Альвареса может стать приглашение Габриэля Милито, другого известного в прошлом игрока, на должность главного тренера клуба.

- Профиль Габи Милито идеально подходит клубу, мне кажется привлекательной эта идея. Но пока что ничего не решено, мы ведем переговоры, - цитирует слова Альвареса пресс-служба клуба.