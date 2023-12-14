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​Рондон ведёт переговоры о расторжении контракта с «Ривер Плейт» - известна причина

14 Декабря 2023 • 17:48 Комментировать

Нападающий Саломон Рондон ведёт переговоры о расторжении трудового соглашения с «Ривер Плейт». Как сообщает в социальных сетях журналист Сесар Луис Мерло, Рондон хочет сменить клуб из-за семейных обстоятельств.

Отмечается, что переговоры между клубом и 34-летним венесуэльским футболистом идут в хорошем ключе.

Стоит напомнить, что в своё время Саломон Рондон поиграл в России за казанский «Рубин», питерский «Зенит» и московский ЦСКА. Опытный футболист в настоящий момент оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 1 миллион евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ривер Плейт Саломон Рондон
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