Судья с ножом напал на игрока во время матча в Аргентине

Футбольный арбитр Ремихио Армоа был задержан полицией после того, как нанес ножевое ранение футболисту во время поединка молодежных команд в Аргентине. Об этом рапортуют журналисты портала Goal.com.

Это произошло после того, как большая группа игроков окружила рефери. Судья решил применить холодное оружие и ранил одного из футболистов, ударив его ножом в область груди. Благодаря быстрому вмешательству врачей игрока удалось спасти, его здоровью ничего не угрожает.

Аргентинские правоохранительные органы начали расследование произошедшего.