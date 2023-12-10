​Тевес продлит контракт с «Индепендьенте» в самое ближайшее время

Бывший нападающий Карлос Тевес останется у руля аргентинского «Индепендьенте», это практически решенный вопрос, сейчас стороны обсуждают последние штрихи контракта. В частности, органику команды, а также степень влияния наставника на выбор футболистов и осуществление трансферов - Тевес, понятное дело, хочет иметь больше влияния в этом вопросе. Карлос останется у руля клуба еще как минимум на три сезона, до 2026 года.

Напомним, что бывший игрок английского «Манчестер Юнайтед» и туринского «Ювентуса» встал у руля «Индепендьенте» в начале 2023 года, а игровую карьеру он закончил двумя годами ранее.