Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Аргентины. Лига професьональ

​Тевес продлит контракт с «Индепендьенте» в самое ближайшее время

10 Декабря 2023 • 09:52 Комментировать

Бывший нападающий Карлос Тевес останется у руля аргентинского «Индепендьенте», это практически решенный вопрос, сейчас стороны обсуждают последние штрихи контракта. В частности, органику команды, а также степень влияния наставника на выбор футболистов и осуществление трансферов - Тевес, понятное дело, хочет иметь больше влияния в этом вопросе. Карлос останется у руля клуба еще как минимум на три сезона, до 2026 года.

Напомним, что бывший игрок английского «Манчестер Юнайтед» и туринского «Ювентуса» встал у руля «Индепендьенте» в начале 2023 года, а игровую карьеру он закончил двумя годами ранее.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Индепендьенте Карлос Тевес
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 10 Декабря
10:57 · Аргентина
Судья с ножом напал на игрока во время матча в Аргентине
09:52 · Аргентина
​Тевес продлит контракт с «Индепендьенте» в самое ближайшее время
08 Декабря
08:12 · Аргентина
​Банега хочет вернуться на родину
06:45 · Аргентина
​Рики Альварес собирается стать спортивным директором «Велес Сарсфилда»
06 Декабря
18:31 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» вновь включился в борьбу за Валентина Барко
09:17 · Аргентина
​Рикельме: «Кавани - лучший легионер в истории «Боки»
05 Декабря
20:57 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» и «Челси» интересны три талантливых аргентинца
01 Декабря
02:50 · Южная Америка
​Скалони шокировал Месси, не сообщив ему о своих планах 1
30 Ноября
03:13 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» не работает над трансфером аргентинского форварда Бустоса эксклюзив
29 Ноября
23:19 · Португалия. Примейра-лига
​Назван возможный следующий клуб ди Марии
28 Ноября
20:33 · Аргентина
​Тевес продлит контракт в первый день зимы
05:00 · Аргентина
​Игроки сборной Аргентины вляпались в скандал из-за горячей вечеринки после поражения от Уругвая
27 Ноября
07:57 · Испания. Ла Лига
​«Реал» включился в гонку за талантом из Аргентины
26 Ноября
13:46 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола настаивает на трансфере Барко в «Манчестер Сити», но игрок сразу должен уйти в аренду
11:42 · Италия. Серия А
«Ювентус» нацелился на 17-летнего полузащитника из Аргентины
Все новости
Рекомендуем