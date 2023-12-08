​Банега хочет вернуться на родину

Аргентинский полузащитник Эвер Банега пресытился выступлениями в арабском «Аль-Шабабе», и теперь он хочет вернуться на родину, в Аргентину.

Как уточняет TycSports, Банега собирается вновь выступать за «Бока Хуниорс» - клуб, в котором он выступал в 2007 году, в начале своей карьеры. В том году клуб с Банегой в составе выиграл Кубок Либертадорес, и аргентинский игрок намекнул на возвращение, опубликовав в социальной сети воспоминания о том дне, когда его клуб дважды переиграл «Гремио».

Его контракт с «Аль-Шабабом», в котором Банега выступает с 2020 года, истекает летом 2024 года, так что возвращение Эвера может случиться уже через несколько месяцев.