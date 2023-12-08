​Рики Альварес собирается стать спортивным директором «Велес Сарсфилда»

Бывший аргентинский футболист Рики Альварес, памятный по выступлениям в Италии за миланский «Интер» и генуэзскую «Сампдорию», вскоре может вернуться в футбол - но уже в качестве административного сотрудника. Рики ведет переговоры с аргентинским клубом «Велес Сарсфилд» на предмет сотрудничества в качестве спортивного директора.

Как уточняет итальянское новостное агентство ITASportPress, бывший игрок аргентинской сборной близок к тому, чтобы заполучить эту должность. Речь идет, напомним, о клубе, в котором он не только начал игровую карьеру, но и закончил ее в 2021 году.