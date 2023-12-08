Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Аргентины. Лига професьональ

​Рики Альварес собирается стать спортивным директором «Велес Сарсфилда»

08 Декабря 2023 • 06:45 Комментировать

Бывший аргентинский футболист Рики Альварес, памятный по выступлениям в Италии за миланский «Интер» и генуэзскую «Сампдорию», вскоре может вернуться в футбол - но уже в качестве административного сотрудника. Рики ведет переговоры с аргентинским клубом «Велес Сарсфилд» на предмет сотрудничества в качестве спортивного директора.

Как уточняет итальянское новостное агентство ITASportPress, бывший игрок аргентинской сборной близок к тому, чтобы заполучить эту должность. Речь идет, напомним, о клубе, в котором он не только начал игровую карьеру, но и закончил ее в 2021 году.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рики Альварес Велес Сарсфилд
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 08 Декабря
06:45 · Аргентина
​Рики Альварес собирается стать спортивным директором «Велес Сарсфилда»
06 Декабря
18:31 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» вновь включился в борьбу за Валентина Барко
09:17 · Аргентина
​Рикельме: «Кавани - лучший легионер в истории «Боки»
05 Декабря
20:57 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» и «Челси» интересны три талантливых аргентинца
01 Декабря
02:50 · Южная Америка
​Скалони шокировал Месси, не сообщив ему о своих планах 1
30 Ноября
03:13 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» не работает над трансфером аргентинского форварда Бустоса эксклюзив
29 Ноября
23:19 · Португалия. Примейра-лига
​Назван возможный следующий клуб ди Марии
28 Ноября
20:33 · Аргентина
​Тевес продлит контракт в первый день зимы
05:00 · Аргентина
​Игроки сборной Аргентины вляпались в скандал из-за горячей вечеринки после поражения от Уругвая
27 Ноября
07:57 · Испания. Ла Лига
​«Реал» включился в гонку за талантом из Аргентины
26 Ноября
13:46 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола настаивает на трансфере Барко в «Манчестер Сити», но игрок сразу должен уйти в аренду
11:42 · Италия. Серия А
«Ювентус» нацелился на 17-летнего полузащитника из Аргентины
09:27 · Аргентина
​Артуро Видаль может оказаться в «Бока Хуниорс»
25 Ноября
02:51 · Испания. Ла Лига
​Мадридский «Реал» уже обхаживает Скалони
24 Ноября
21:37 · Испания. Ла Лига
17-летний талант из Аргентины: «Я вырос на игре Месси, хочу выступать за «Барселону»
Все новости
Рекомендуем