​Рикельме: «Кавани - лучший легионер в истории «Боки»

В аргентинском «Бока Хуниорс» вовсю идет борьба за президентское кресло, на которое претендуют двое - аргентинский экономист Андре Ибарра, а также бывший футболист «Барселоны» и «Вильярреала» Хуан Роман Рикельме. Между ними регулярно происходят дебаты - экономист Ибарра вооружается калькулятором и критикует политику Рикельме, ставя ему в вину также и приглашение Эдинсона Кавани, оказавшееся не очень удачным.

- Я требую от синьора Ибарры относиться с уважением к игрокам клуба. Мы пригласили Кавани, лучшего легионера в истории «Боки Хуниорс». Мы гордимся тем, что он одевает футболку клуба, - заявил в ответ Рикельме, слова которого цитирует итальянское новостное агентство ITASportPress.