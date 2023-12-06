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Чемпионат Аргентины. Лига професьональ

​Рикельме: «Кавани - лучший легионер в истории «Боки»

06 Декабря 2023 • 09:17 Комментировать

В аргентинском «Бока Хуниорс» вовсю идет борьба за президентское кресло, на которое претендуют двое - аргентинский экономист Андре Ибарра, а также бывший футболист «Барселоны» и «Вильярреала» Хуан Роман Рикельме. Между ними регулярно происходят дебаты - экономист Ибарра вооружается калькулятором и критикует политику Рикельме, ставя ему в вину также и приглашение Эдинсона Кавани, оказавшееся не очень удачным.

- Я требую от синьора Ибарры относиться с уважением к игрокам клуба. Мы пригласили Кавани, лучшего легионера в истории «Боки Хуниорс». Мы гордимся тем, что он одевает футболку клуба, - заявил в ответ Рикельме, слова которого цитирует итальянское новостное агентство ITASportPress.


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Евро-Футбол.Ру,
Бока Хуниорс Хуан Роман Рикельме Эдинсон Кавани ещё теги
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