​Игроки сборной Аргентины вляпались в скандал из-за горячей вечеринки после поражения от Уругвая

В Аргентине разгорается скандал, связанный с игроками сборной страны. После поражения от сборной Уругвая несколько игроков из состава чемпионов мира решили смыть горечь поражения веселой вечеринкой с девочками, уточняет итальянское новостное агентство ITASportPress.

Приглашенным девицам надлежало явиться без мобильных телефонов и прочих технических средств, которые могут фотографировать происходящее. Главными инициаторами вечеринки пресса называет Пауло Дибалу, Леандро Паредеса и Анхеля ди Марию, в то время как примерный семьянин Лионель Месси, хотя и получил приглашение, мудро воздержался.

И все это очень не понравилось наставнику аргентинской команды Лионелю Скалони, из-за чего вскоре могут последовать «оргвыводы».