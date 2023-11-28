Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Аргентины. Лига професьональ

​Игроки сборной Аргентины вляпались в скандал из-за горячей вечеринки после поражения от Уругвая

28 Ноября 2023 • 05:00 Комментировать

В Аргентине разгорается скандал, связанный с игроками сборной страны. После поражения от сборной Уругвая несколько игроков из состава чемпионов мира решили смыть горечь поражения веселой вечеринкой с девочками, уточняет итальянское новостное агентство ITASportPress.

Приглашенным девицам надлежало явиться без мобильных телефонов и прочих технических средств, которые могут фотографировать происходящее. Главными инициаторами вечеринки пресса называет Пауло Дибалу, Леандро Паредеса и Анхеля ди Марию, в то время как примерный семьянин Лионель Месси, хотя и получил приглашение, мудро воздержался.

И все это очень не понравилось наставнику аргентинской команды Лионелю Скалони, из-за чего вскоре могут последовать «оргвыводы».


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Анхель Ди Мария Пауло Дибала Леандро Паредес ещё теги
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 28 Ноября
05:00 · Аргентина
​Игроки сборной Аргентины вляпались в скандал из-за горячей вечеринки после поражения от Уругвая
27 Ноября
07:57 · Испания. Ла Лига
​«Реал» включился в гонку за талантом из Аргентины
26 Ноября
13:46 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола настаивает на трансфере Барко в «Манчестер Сити», но игрок сразу должен уйти в аренду
11:42 · Италия. Серия А
«Ювентус» нацелился на 17-летнего полузащитника из Аргентины
09:27 · Аргентина
​Артуро Видаль может оказаться в «Бока Хуниорс»
25 Ноября
02:51 · Испания. Ла Лига
​Мадридский «Реал» уже обхаживает Скалони
24 Ноября
21:37 · Испания. Ла Лига
17-летний талант из Аргентины: «Я вырос на игре Месси, хочу выступать за «Барселону»
23 Ноября
01:19 · Аргентина
​В Аргентине ограбили двоюродную сестру супруги Месси
21 Ноября
20:46 · Италия. Серия А
Три известных клуба следят за Пабло Солари слухи
02:34 · Аргентина
В Аргентине во время матча скончался 14-летний игрок
19 Ноября
23:10 · Италия. Серия А
​Дзанетти: «Когда меня забраковал «Индепендьенте», испытал жестокое разочарование»
05:38 · Аргентина
​Бывший физиотерапевт Аргентины: «Марадону в 1994 слили ради должности Грондоны»
18 Ноября
23:42 · Аргентина
​Ди Мария намекнул, когда завершит выступления за сборную
15:37 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» хотят подписать аргентинского таланта слухи
16 Ноября
03:34 · Аргентина
​Adidas выпустила коллекционную футболку Марадоны с ЧМ-1994
Все новости
Рекомендуем