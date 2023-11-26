​Артуро Видаль может оказаться в «Бока Хуниорс»

Аргентинский «Бока Хуниорс» вознамерился заполучить чилийского полузащитника Артуро Видаля, который в последнее время выступает за бразильский «Фламенго». Сам Видаль не скрывал никогда своего намерения когда-нибудь поиграть за «Боку», и сейчас, похоже, его мечта может осуществиться.

- «Бока»? Рикельме позовет, и я сразу отзовусь, - говорил недавно Видаль.

И вот, как уточняет TyC Sport, Рикельме зовет. Правда, пока что предложенная Видалю зарплата, добавляет источник, не соответствует его ожиданиям. И сейчас чилийцу предстоит решить, что важнее - мечта или деньги.