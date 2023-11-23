​В Аргентине ограбили двоюродную сестру супруги Месси

Новые неприятности в Аргентине для Лионеля Месси - весной неизвестные ограбили принадлежащий семье супруги игрока Антонелы Роккуцци магазин, а сейчас напали на ее двоюродную сестру.

Ограбление явно было спланировано - на автомобиль двоюродной сестры супруги Месси напали прямо на дороге, вынудив ее остановиться путем угроз огнестрельным оружием. Девушке пришлось расстаться с 8 миллионами аргентинских песо - это примерно двадцать тысяч евро.

Это случилось в родном городке Месси, Росарио - в 280 километрах от столицы Аргентины, Буэнос-Айрес. О случившемся сообщает El Clarin.