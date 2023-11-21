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Чемпионат Аргентины. Лига професьональ

В Аргентине во время матча скончался 14-летний игрок

21 Ноября 2023 • 02:34 Комментировать

Трагедия на футбольном поле в Аргентине - там во время матча скончался 14-летний юниор Агустин Ласарте, выступавший за «Аргентинос Хуниорс». Это случилось на севере страны, во время игры против «Сан-Мартина», в условиях, когда показания термометра в тени показывали плюс 35 градусов - в южном полушарии сейчас на подходе жаркое лето.

Врачи пробовали спасти игрока, но, как уточняет derbyderbyderby.it, врачебная помощь подоспела слишком поздно. Оба клуба, участвовавших в роковом для Ласарте поединке, выразили свои глубочайшие соболезнования семье скончавшегося подростка.


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Евро-Футбол.Ру,
Аргентинос Хуниорс Сан-Мартин
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