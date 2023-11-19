​Бывший физиотерапевт Аргентины: «Марадону в 1994 слили ради должности Грондоны»

Фернандо Синьорини, в 1994 году работавший физиотерапевтом аргентинской сборной, написал книгу, в которой изложил свой взгляд на случившееся на чемпионате мира в США. Тогда Диего Марадона блестяще провел первые два матча на турнире, но затем был уличен в приеме допинга и дисквалифицирован.

Синьорини считает, что Марадону тогда разменяли ради престижной должности для аргентинского футбольного функционера:

- После окончания того чемпионата мира Хулио Грондона, не знавший ни слова по-английски, был назначен на выгодный пост вице-президента ФИФА и президентом финансовой комиссии, распоряжавшейся многомиллионными суммами. Знаете, что такое шахматный размен? Вот примерно так это и произошло, - пишет Синьорини в своей книге La Hija de Dios.