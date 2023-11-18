​Ди Мария намекнул, когда завершит выступления за сборную

Аргентинский плеймейкер Анхель ди Мария, сыгравший важнейшую роль в победе аргентинской сборной на чемпионате мира в Катаре, дал понять, что знает, когда завершит выступления в сборной. По его словам, это случится после Кубка Америки, который состоится летом наступающего, 2024 года.

- Я принял решение. Кубок Америки в 2024 году станет моим последним большим турниром. Я могу поиграть и больше, но не хочу мешать приходящим молодым игрокам, у них большой потенциал, - цитирует слова ди Марии итальянское новостное агентство ITASportPress.

Сейчас аргентинский игрок выступает в составе «Бенфики».