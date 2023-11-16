​Adidas выпустила коллекционную футболку Марадоны с ЧМ-1994

Близится 25 ноября, дата годовщины смерти великого Диего Марадоны, и в честь аргентинского суперигрока компания Adidas разработала и намерена выпустить в продажу специальные футболки, которые являются «репликой» футболки, в которой выступил Марадона на своем последнем чемпионате мира, в 1994 году в США.

Тогда Диего блестяще провел первые два матча, с Грецией и Аргентиной, но затем был дисквалифицирован якобы за употребление эфедрина. И лишившаяся своего лидера аргентинская сборная проиграла следующие два матча и покинула турнир. Стоимость новой футболки пока что не определена, но она наверняка будет интересна коллекционерам.