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Чемпионат Аргентины. Лига професьональ

​Adidas выпустила коллекционную футболку Марадоны с ЧМ-1994

16 Ноября 2023 • 03:34 Комментировать

Близится 25 ноября, дата годовщины смерти великого Диего Марадоны, и в честь аргентинского суперигрока компания Adidas разработала и намерена выпустить в продажу специальные футболки, которые являются «репликой» футболки, в которой выступил Марадона на своем последнем чемпионате мира, в 1994 году в США.

Тогда Диего блестяще провел первые два матча, с Грецией и Аргентиной, но затем был дисквалифицирован якобы за употребление эфедрина. И лишившаяся своего лидера аргентинская сборная проиграла следующие два матча и покинула турнир. Стоимость новой футболки пока что не определена, но она наверняка будет интересна коллекционерам.


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Евро-Футбол.Ру,
Диего Марадона Сборная Аргентины Adidas ЧМ-1994 ещё теги
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