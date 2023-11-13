​Бьелса: «Месси - лучший в мире, его невозможно остановить»

В следующем своем матче сборной Уругвая предстоит сыграть против аргентинской команды - чемпионов мира. Наставник уругвайской сборной Марсело Бьелса признался, что не знает, как остановить Лионеля Месси - лучшего игрока в мире, по его словам.

- Если вы знаете формулу, скажите мне. Я не знаю. Он - лучший игрок в мире. И, если никто до сих пор не смог его остановить, то, наверное, такой формулы нет, - цитирует слова наставника сборной Уругвая итальянское новостное агентство ITASportPress.

Сборные Уругвая и Аргентины, соседних стран, сыграют между собой семнадцатого ноября.