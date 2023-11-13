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Чемпионат Аргентины. Лига професьональ

​Бьелса: «Месси - лучший в мире, его невозможно остановить»

13 Ноября 2023 • 02:30 Комментировать

В следующем своем матче сборной Уругвая предстоит сыграть против аргентинской команды - чемпионов мира. Наставник уругвайской сборной Марсело Бьелса признался, что не знает, как остановить Лионеля Месси - лучшего игрока в мире, по его словам.

- Если вы знаете формулу, скажите мне. Я не знаю. Он - лучший игрок в мире. И, если никто до сих пор не смог его остановить, то, наверное, такой формулы нет, - цитирует слова наставника сборной Уругвая итальянское новостное агентство ITASportPress.

Сборные Уругвая и Аргентины, соседних стран, сыграют между собой семнадцатого ноября.


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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Сборная Уругвая Марсело Бьелса ещё теги
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