Тевес убедил - руководство «Индепендьенте» готово продлить его до 2026 года

Работа Карлоса Тевеса у руля аргентинского «Индепендьенте» убедила - руководство клуба готово предложить ему продление контракта на еще два года, то есть вплоть до 2026 года. В нынешнем сезоне команда одержала шесть побед, четырежды сыграла вничью и лишь дважды проиграла, сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress. Эти результаты вполне убедительны для руководства клуба.

Напомним, что работа с «Индепендьенте» является первым тренерским опытом для бывшего игрока английских клубов «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», а также туринского «Ювентуса».