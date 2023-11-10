​Мело о своём отношении к Месси: «Поцелую перед матчем, сломаю во время матча»

Известный бразильский забияка Фелипе Мело верен себе - сперва он назвал «идиотом» Килиана Мбаппе, а потом поведал, как относится к Лионелю Месси. И эти его слова также заслуживают внимания.

- Я рад за Месси, что он выиграл «Золотой мяч», но, как бразилец, хотел, чтобы приз выиграл Неймар. Что я сделаю, если придется сыграть против Месси? Сперва я поцелую его перед матчем, во время матча буду бить по ногам, а в конце игры попрошу у него футболку, - цитирует слова Мело итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что Мело на днях выиграл Кубок Либертадорес в составе «Флуминенсе».