Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Аргентины. Лига професьональ

​Мело о своём отношении к Месси: «Поцелую перед матчем, сломаю во время матча»

10 Ноября 2023 • 01:42 Комментировать (1)

Известный бразильский забияка Фелипе Мело верен себе - сперва он назвал «идиотом» Килиана Мбаппе, а потом поведал, как относится к Лионелю Месси. И эти его слова также заслуживают внимания.

- Я рад за Месси, что он выиграл «Золотой мяч», но, как бразилец, хотел, чтобы приз выиграл Неймар. Что я сделаю, если придется сыграть против Месси? Сперва я поцелую его перед матчем, во время матча буду бить по ногам, а в конце игры попрошу у него футболку, - цитирует слова Мело итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что Мело на днях выиграл Кубок Либертадорес в составе «Флуминенсе».


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Фелипе Мело
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Alex1972
10 Ноября 2023 в 02:04
С поцелуем опасно.. Лучше бей.. А-ха-ха-ха.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Ноября
01:42 · Аргентина
​Мело о своём отношении к Месси: «Поцелую перед матчем, сломаю во время матча» 1
08 Ноября
18:03 · Аргентина
Креспо нашёл себе новый клуб в Катаре
07 Ноября
22:02 · Аргентина
Кавани уже собрался прочь из «Бока Хуниорс»
04 Ноября
18:45 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Эмилиано Мартинес рассказал о том, как переживал после поражения от Саудовской Аравии на ЧМ-2022
03 Ноября
19:51 · Италия. Серия А
​Боселли объявил о завершении игровой карьеры
31 Октября
18:39 · Россия. Премьер-лига
Наумов: «Вручение «Золотого мяча» Месси абсолютно справедливо»
17:40 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Кроме Яшина ни один вратарь «Золотой мяч» больше не получит»
01:02 · Россия. Премьер-лига
Игнатьев: «Месси уже в одном ряду с Марадоной и Месси»
19 Октября
09:33 · Аргентина
Тевес потерял сознание и получил травму
18 Октября
20:10 · Кубок Азии
​«Реплика» - игрок сборной Йемена повторил легендарный гол Марадоны 3 видео
02:31 · Аргентина
​Американский коллекционер купил открытку с Месси за 800 тысяч долларов 1
17 Октября
13:39 · Аргентина
​Месси может выступить против родного клуба
00:06 · Аргентина
​Кавани чуть не подрался с партнером по команде видео
14 Октября
23:38 · Аргентина
​Месси - о плевке: «Я даже не знаю, кто этот парень, зачем говорить о нем?»
10 Октября
20:57 · Аргентина
Тевес: «Некоторые мои футболисты не знают, сколько будет 2+2» 1
Все новости
Рекомендуем