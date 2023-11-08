Креспо нашёл себе новый клуб в Катаре

Бывший аргентинский нападающий Эрнан Креспо нашел себе новый клуб в Катаре - он будет тренировать «Аль-Аин». Ранее Креспо уволили из «Аль-Духейля», после чего он подумывал о продолжении карьеры в аргентинском чемпионате, но сейчас нашел возможность остаться в Катаре, сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress. Что до его бывшего клуба, то «Аль-Духейль» возглавляет бывший наставник «ПСЖ» Кристоф Галтье.

В прошлом Креспо, сделавший свое имя в основном выступлениями в лучших клубах Италии, успел потренировать молодежку «Пармы», основной состав «Модены», а также поработать на родине с «Банфилдом» и другим клубом, «Дефенса и Хустисия».