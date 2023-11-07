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Чемпионат Аргентины. Лига професьональ

Кавани уже собрался прочь из «Бока Хуниорс»

07 Ноября 2023 • 22:02 Комментировать

Поражение в финале Кубка Либертадорес стало камушком, который провоцирует настоящий сход лавины в стане «Бока Хуниорс». Во-первых, в отставку подал наставник клуба Хорхе Альмирон. Во-вторых, то же самое сделал вице-президент клуба - не кто иной, как знаменитый Хуан Рикельме.

Наконец, третья новость - покинуть клуб собирается и Эдинсон Кавани, который имеет контракт, рассчитанный до конца 2024 года. Несмотря на это, сейчас Кавани начал искать варианты продолжения карьеры у себя на родине, в Уругвае - хорошо известно, что южноамериканских игроков всегда тянет в то место, где все начиналось.

И в «Пеньяроле» уже подтвердили контакты с Кавани, уточняет итальянское новостное агентство ITASportPress.


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Евро-Футбол.Ру,
Пеньяроль Бока Хуниорс Эдинсон Кавани ещё теги
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