Тевес потерял сознание и получил травму

Бывший аргентинский нападающий, а в настоящий момент главный тренер «Индепендьенте» Карлос Тевес потерял сознание, когда находился у себя дома в ванной комнате. В тот момент в здании находилась дочь специалиста, которая вызвала скорую помощь.

Как информирует Ole, из-за падения у Тевеса рассечена бровь. В настоящий момент он находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.

Напомним, что Карлос занял пост главного тренера аргентинского коллектива в августе нынешнего год. Под его руководством коллектив располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Аргентины.