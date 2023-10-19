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Чемпионат Аргентины. Лига професьональ

Тевес потерял сознание и получил травму

19 Октября 2023 • 09:33 Комментировать

Бывший аргентинский нападающий, а в настоящий момент главный тренер «Индепендьенте» Карлос Тевес потерял сознание, когда находился у себя дома в ванной комнате. В тот момент в здании находилась дочь специалиста, которая вызвала скорую помощь.

Как информирует Ole, из-за падения у Тевеса рассечена бровь. В настоящий момент он находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.

Напомним, что Карлос занял пост главного тренера аргентинского коллектива в августе нынешнего год. Под его руководством коллектив располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Аргентины.

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Евро-Футбол.Ру,
Индепендьенте Карлос Тевес
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