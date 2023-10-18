​Американский коллекционер купил открытку с Месси за 800 тысяч долларов

Победа сборной Аргентины и Лионеля Месси в частности на чемпионате мира в Катаре, словно цунами, прошлась по всему миру - о ней узнали даже люди, далекие от футбола.

В том числе и в США, где некий коллекционер по имени Шон Харрис на днях купил открытку с поднимающим Кубок Мира Месси за 800 тысяч долларов. Она подписана самим Лионелем, но даже так, цена, конечно, очень серьезно впечатляет.

Впрочем, как оказалось, Шон - человек не случайный. Во-первых, он давно коллекционирует подобные вещи, а во-вторых, давно знает и восхищается Месси - задолго до того, как великий аргентинец решил перебраться и поиграть в США.