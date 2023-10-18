Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Аргентины. Лига професьональ

​Американский коллекционер купил открытку с Месси за 800 тысяч долларов

18 Октября 2023 • 02:31 Комментировать

Победа сборной Аргентины и Лионеля Месси в частности на чемпионате мира в Катаре, словно цунами, прошлась по всему миру - о ней узнали даже люди, далекие от футбола.

В том числе и в США, где некий коллекционер по имени Шон Харрис на днях купил открытку с поднимающим Кубок Мира Месси за 800 тысяч долларов. Она подписана самим Лионелем, но даже так, цена, конечно, очень серьезно впечатляет.

Впрочем, как оказалось, Шон - человек не случайный. Во-первых, он давно коллекционирует подобные вещи, а во-вторых, давно знает и восхищается Месси - задолго до того, как великий аргентинец решил перебраться и поиграть в США.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Октября
02:31 · Аргентина
​Американский коллекционер купил открытку с Месси за 800 тысяч долларов
17 Октября
13:39 · Аргентина
​Месси может выступить против родного клуба
00:06 · Аргентина
​Кавани чуть не подрался с партнером по команде видео
14 Октября
23:38 · Аргентина
​Месси - о плевке: «Я даже не знаю, кто этот парень, зачем говорить о нем?»
10 Октября
20:57 · Аргентина
Тевес: «Некоторые мои футболисты не знают, сколько будет 2+2» 1
02:09 · Аргентина
​Бывший импресарио Марадоны: «Ньюэллс» вправе надеяться на возвращение Месси»
05 Октября
04:00 · Аргентина
​Ортега забивает и в 49 лет
03:00 · Аргентина
Эрнан Креспо может возглавить аргентинский клуб
03 Октября
22:25 · Аргентина
​Тевеса вынесли с пресс-конференции его собственные игроки видео
25 Сентября
21:00 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» готовит специальную диету для аргентинского новичка
19 Сентября
09:14 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» нацелился на аргентинского защитника
01:25 · Кубок Америки
​Появился эскиз футболок, в которых аргентинская сборная сыграет на Кубке Америки
18 Сентября
07:29 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» нацелился на аргентинца, которым интересовался «Манчестер Сити»
16 Сентября
09:30 · Россия. Премьер-лига
Агент Диаса высказался о трансфере в ЦСКА
15 Сентября
09:56 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА зимой намерен подписать чилийского защитника
Все новости
Рекомендуем