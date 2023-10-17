​Месси может выступить против родного клуба

В феврале может состояться товарищеский матч между американским «Интер Майами» и аргентинским «Ньюэллс Олд Бойз». Об этом рассказывает TyC Sports.

Именно в «Ньюэллс Олд Бойз» звёздный Лионель Месси делал свои первые шаги в футболе, прежде чем оказаться в академии «Барселоны». Таким образом, в феврале у Месси будет возможность выступить против родного клуба на футбольном поле.

Напомним, что летом Лионель Месси подписал с «Интер Майами» контракт, который рассчитан до конца сезона 2025 года.

Добавим, что «Интер Майами» не пробился в плей-офф МЛС, и скоро сезон для команды завершится.

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