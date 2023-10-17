Трудно сложился для «Бока Хуниорс» очередной матч в рамках Кубка Аргентины - прославленная команда не смогла обыграть в основное и дополнительное время «Тальерес». При этом «Бока» был вынужден отыгрываться - ответный мяч записал на свой счет Эдинсон Кавани.

Он же пытался забить и победный гол, но его удар прошел значительно выше ворот. На эту неудачу отреагировал его молодой партнер по команде Валентин Барко. Кавани, заслышав оппозицию, критикующую его за несделанный вовремя пас, подошел к партнеру и повысил голос.

Оба поговорили на повышенных тонах, после чего разошлись восвояси. Следует заметить, что проблемы с Барко у Кавани возникали и в предыдущих матчах.