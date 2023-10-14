​Месси - о плевке: «Я даже не знаю, кто этот парень, зачем говорить о нем?»

В матче сборных Аргентины и Парагвая произошел не самый приятный эпизод - парагвайский игрок Антонио Санабрия, как показалось многим, плюнул в спину Лионелю Месси после небольшой перебранки. Журналисты попросили Месси прокомментировать случившееся, но он не стал уделять произошедшему особое внимание:

- Я даже не знаю, кто этот парень, давайте лучше не будем говорить о нем, чтобы не рекламировать его лишний раз, - цитирует слова Месси итальянское новостное агентство ITASportPress.

Напомним, что сборная Аргентины является действующим чемпионом мира, выиграв Мундиаль в Катаре.