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Чемпионат Аргентины. Лига професьональ

Тевес: «Некоторые мои футболисты не знают, сколько будет 2+2»

10 Октября 2023 • 20:57 Комментировать

Аргентинский наставник «Индепендьенте» Карлос Тевес сделал шокирующее признание - по его словам, некоторые из игроков команды не могут прибавить 2+2, и это он называет следствием бедноты. Как известно, сам Тевес также рос в совсем непростых условиях, и сейчас вынужден работать с такими же игроками.

- В команде у меня есть трое футболистов, которые признались, что не умеют считать. Я не буду называть их имен. И они играют в высшей лиге. Вот что такое аргентинская бедность, - цитирует слова Тевеса итальянское новостное агентство ITASportPress.

Карлос Тевес закончил игровую карьеру в 2021 году.


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Евро-Футбол.Ру,
Индепендьенте Карлос Тевес
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