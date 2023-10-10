Тевес: «Некоторые мои футболисты не знают, сколько будет 2+2»

Аргентинский наставник «Индепендьенте» Карлос Тевес сделал шокирующее признание - по его словам, некоторые из игроков команды не могут прибавить 2+2, и это он называет следствием бедноты. Как известно, сам Тевес также рос в совсем непростых условиях, и сейчас вынужден работать с такими же игроками.

- В команде у меня есть трое футболистов, которые признались, что не умеют считать. Я не буду называть их имен. И они играют в высшей лиге. Вот что такое аргентинская бедность, - цитирует слова Тевеса итальянское новостное агентство ITASportPress.

Карлос Тевес закончил игровую карьеру в 2021 году.